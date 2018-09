Koenders bij Rutte

De 56-jarige Koenders volgt Frans Timmermans op, die Europees commissaris wordt. Koenders, die in de afgelopen tijd de VN-vredesmissie in Mali leidde, komt voor de tweede keer als minister terecht op Buitenlandse Zaken. Van 2007 tot 2010 was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Koenders begon zijn politieke carrière in de jaren 80 als politiek medewerker bij de PvdA-fractie. In 1998 werd hij Tweede Kamerlid voor de sociaaldemocraten. Na zijn ministerschap vertrok hij naar Afrika. Daar zat hij voor de VN in Ivoorkust en Mali.