'Moordenaars gaan vrijuit'

„Nederland staat onderhand voor de keus; ophouden met bezuinigen op gerechtelijke secties of voor lief blijven nemen dat slachtoffers van misdrijven onder de noemer zelfmoord of ongeval te ruste worden gelegd. Dat laatste houdt ook in dat nabestaanden altijd in onzekerheid zullen verkeren en dat daders vrijuit gaan”, aldus directeur Sebastiaan Huntjens van het Maastrichtse forensische lab TMFI.

Opheldering

NFI-cijfers onthullen dat het aantal door justitie aangevraagde autopsies de afgelopen jaren bijna is gehalveerd. VVD-Kamerlid Van Oosten gaat minister Opstelten van Justitie en Veiligheid vragen stellen. Hij bepleit een landelijk protocol over wanneer een stoffelijk overschot moet worden onderzocht.

Ook CDA-kamerlid Oskam wil opheldering. „We moeten uitsluiten dat met de portemonnee wordt beoordeeld of er een sectie komt.” De voormalige rechter denkt dat er minder onderzoeken op de snijtafel nodig zijn omdat is afgesproken die bij aanrijdingen niet meer te doen. Maar hij wil zeker weten dat de daling geen andere reden heeft.

Patholoog Frank van de Goot twijfelt daar niet aan. „Secties bij verkeersongevallen zijn er nooit of nauwelijks geweest. De afname komt door keiharde bezuinigingen. Jaarlijks zijn er minimaal 5000 niet-natuurlijke overlijdensgevallen en amper 300 autopsies.”