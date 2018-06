Verwaarloosde dieren in beslag genomen

Op het adres werden neusberen, dwergotters, prairiehonden, Californische grondeekhoorns, Amerikaanse vliegende eekhoorns en vosmangoesten aangetroffen. Ook liep er een tijgergenetkat en een Aziatische grondeekhoorn. De dieren werden opeengepakt in kleine hokken in een huis aangetroffen door medewerkers van het Natuurhulpcentrum in het Belgische Opglabbeek, dat sprak van 'schrijnende toestanden'.

De beesten zijn donderdag opgevangen door Stichting Aap in Almere.

Het is niet bekend in welke plaats de dieren zijn ontdekt. Onduidelijk is ook of de eigenaar thuis was toen de beesten werden meegenomen.