Capsule met asteroïdemonsters op weg naar de aarde

De sonde is gelanceerd in december 2014 en heeft materiaal verzameld van Ryugu op zo’n 300 miljoen kilometer van de aarde. De capsule landt naar verwachting aan het begin van de avond in een woestijngebied in Zuid-Australië. De Hayabusa 2 gaat ondertussen verder met zijn volgende asteroïdenmissie.

De Ryugu is 900 meter in doorsnee en weegt ongeveer 450 miljoen ton. Onderzoekers hopen met de analyse van de Ryugu-monsters meer te weten te komen over het ontstaan van ons zonnestelsel, ongeveer 4,6 miljard jaar geleden.