Massale evacuatie scouts Zuid-Korea komt op gang: ’We zijn op tijd weg voor de tyfoon’

De massale evacuatie van scouts uit de hele wereld bij de World Jamboree in Zuid-Korea is in volle gang. Vincent Peeters (25) uit Lisse is er bij en doet verslag. „Volgens de laatste weergegevens komt de tyfoon echt over het terrein heen, dus we zijn op tijd weg.”

Wesley van Klaveren en Vincent Peeters Ⓒ Vincent Peeters