Beverwijker (34) opgepakt wegens ’ondergronds bankieren’ met 100 miljoen euro crimineel geld

Soms sluiste hij enkele miljoenen per dag van a naar b. De man werd 15 november gearresteerd, maar dat werd pas maandagmiddag door de FIOD bekendgemaakt. ’Het lijkt erop dat hij in Nederland een coördinerende rol in een crimineel netwerk had’, aldus de fiscale opsporingsdienst.

Zijn woning werd doorzocht, evenals twee bedrijfspanden in Beverwijk, een loods in Assendelft en een winkel in Amsterdam. Er werd beslag gelegd op twee auto’s, een woning, sieraden, ruim 50.000 euro in contanten en administratie, meldt NHD.

Hij wordt onder meer verdacht van het aanbieden van ’betalingsdiensten zonder vergunning’ en witwassen sinds maart 2019. Er werden honderden illegale transacties verricht, aldus de FIOD.

De Beverwijker stuurde geldkoeriers aan die bedragen ophaalden en wegbrachten. Ook gebruikte hij cryptovaluta. De bedragen gingen vooral naar het buitenland. De man was in een eerder onderzoek naar onder meer witwassen als verdachte naar voren gekomen.