LIVE | Pfizer: levering vaccins geen probleem

Vaccinontwikkelaar Pfizer zegt dat de levering van 500.000 doses van het coronavaccin nog voor het einde van het jaar geen probleem is. Het kabinet maakte donderdagavond bekend dat die eerste partij vaccins naar verwachting nog in 2020 geleverd wordt, waarna vanaf 8 januari volgend jaar wordt begonnen met inenten. De levering wordt verwacht kort na het besluit van de Europese Commissie over de toelating van het vaccin.

Eerder op de middag meldde Pfizer dat het bedrijf eerst een kleinere levering van 10.000 doses aan Nederland doet. "Wanneer er begonnen wordt met vaccineren is aan het kabinet", aldus een woordvoerder van Pfizer. Of dat betekent dat die snelle levering van 10.000 doses samengevoegd wordt met de grotere levering van 500.000 doses, kan hij niet zeggen. "In theorie zou het kunnen dat we morgen een telefoontje krijgen, met de vraag die twee leveringen samen te voegen."

