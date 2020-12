LIVE | Toelating tweede coronavaccin in VS stap dichterbij

In de Verenigde Staten komt binnenkort een tweede coronavaccin op de markt. Een groep deskundigen adviseerde donderdag positief over de noodtoelating van het vaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna.

Het advies is bedoeld voor de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA, die snel de knoop wil doorhakken. Het agentschap zelf maakte eerder al duidelijk geen specifieke veiligheidsproblemen te zien. De VS is het eerste land dat het Moderna-vaccin gaat gebruiken.

Vorige week was al het vaccin van Pfizer en BioNTech toegelaten. De Europese toezichthouder EMA besluit begin volgende week over dit middel, en vervroegde ook de beslissing over het vaccin van Moderna. Dat is nu zes dagen eerder, op 6 januari. Ook Nederland heeft doses van Moderna besteld.

