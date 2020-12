LIVE | Wéér recordaantal coronadoden en -besmettingen VS

De Verenigde Staten hebben woensdag opnieuw recordaantallen coronadoden en -besmettingen in de laatste 24 uur gemeld. Meer dan 3700 personen bezweken in het afgelopen etmaal aan het longvirus, dat in dezelfde 24 uur bij ongeveer 250.000 personen werd vastgesteld.

Daarmee zet de piek van de pandemie in de Verenigde Staten net als in veel andere landen voorlopig door. Zo’n 113.000 Covid-patiënten liggen momenteel in ziekenhuizen door het hele land.

Inenting

Deze week begon de wereldmacht met het toedienen van de eerste vaccinaties tegen het coronavirus. Moncef Slaoui, een van de belangrijkste adviseurs van de Amerikaanse vaccinatiecampagne, stelde zondag dat tegen eind maart zo’n 100 miljoen Amerikanen moeten zijn ingeënt.

Voor veel Amerikanen zal de vaccinatiecampagne echter niet op tijd komen. Aanstaand president Joe Biden en het hoofd van het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) waarschuwden begin deze maand dat er tot en met februari mogelijk nog eens 200.000 personen in de VS komen te overlijden als mensen zich niet beter aan de voorschriften en de maatregelen gaan houden.

Klap

De Verenigde Staten zijn zowel qua officieel besmettingsaantal als dodental het hardst getroffen land ter wereld. Het coronavirus is in totaal al bij bijna 17 miljoen personen in de VS vastgesteld. Meer dan 300.000 personen zijn tot dusver bezweken aan de gevolgen van Covid-19.

