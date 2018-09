Oekraïne centraal op Euro-Aziatische top

Merkel heeft kort voor de ontmoeting Rusland verweten onvoldoende te doen om de spanning in Oost-Oekraïne weg te nemen. Volgens haar laat Rusland na afspraken te respecteren die op 5 september in Minsk (Wit-Rusland) zijn gemaakt om het geweld in Oost-Oekraïne een halt toe te roepen.

'VS schuld'

Poetin zei donderdag tegen Servische media dat onder meer de VS schuld hebben aan de burgeroorlog in Oekraïne en die schuld op Rusland probeert af te schuiven. Poetin zei voorts zich niet door westerse sancties te laten chanteren.

Namens Nederland is premier Mark Rutte op de ASEM-top. Het initiatief tot het tweejaarlijkse Europees-Aziatische overleg kwam 20 jaar geleden van Frankrijk en Singapore. De eerste ASEM-top was in 1996 in Bangkok. Lid van de ASEM zijn 30 Europese landen, waaronder Rusland, de EU, Australië, Nieuw-Zeeland, en 17 Aziatische landen.