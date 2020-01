Eerste matige vorst van deze winter gemeten

Dat meldt Weeronline. De laatste keer dat het in ons land officieel matig vroor was alweer een tijdje geleden. Op 31 januari 2019 vroor het in het zuidoosten en in het uiterste noordoosten van het land matig. In Nieuw Beerta (Oost-Groningen) werd het toen -9,0 graden. Op 24 november 2018 kwam het die winter voor het eerst tot lokale matige vorst. In Leeuwarden daalde de temperatuur toen naar -5,6 graden.

Het is later dan gebruikelijk dat de temperatuur onder de -5 graden zakt. Normaal vriest het eind november of begin december voor het eerst al matig.