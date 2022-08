Deens asielbeleid: lichtend voorbeeld of beeldvorming?

Binnenland

Rechter: verkoop ’asielhotel’ Albergen aan COA moet doorgaan

De komst van een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen is een feit. De kort gedingrechter in Almelo oordeelde maandagmiddag dat het COA niet kan worden verweten de eigenaresse van ’t Elshuys een verkeerde voorstelling van zaken te hebben gegeven. De verkoop gaat dus door.