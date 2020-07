FBI onderzoekt grote Twitterhack

Hackers kaapten op de berichtensite de accounts van grote bedrijven en bekende mensen over de hele wereld. Die gebruikten ze om mensen te verleiden bitcoins over te maken. Ze namen onder meer de accounts over van rapper Kanye West en zakenmensen als Bill Gates, Jeff Bezos en Elon Musk.

Mensen kregen de oproep om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening om meer bitcoins terug te krijgen. Experts zeggen dat de daders met toegang tot accounts van prominente Amerikanen nog veel meer chaos hadden kunnen zaaien.

Het is nog onduidelijk hoe de daders precies de controle hebben overgenomen over de Twitteraccounts. Twitter zei eerder dat ze mogelijk via een of meerdere medewerkers toegang hebben gekregen.

Ook Nederlands onderzoek

Niet alleen de Amerikaanse autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld. In Nederland liet het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten onderzoek te doen naar „de situatie rond Twitter.”