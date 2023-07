Sylvana Simons niet meer lijsttrekker Bij1, na onrust in partij

Dat schrijft Simons in een brief aan partijleden. Haar partij Bij1 kwam onlangs weer in het nieuws vanwege onderlinge ruzies. Twee Amsterdamse gemeenteraadsleden verlieten de partij en spraken van een ’toxische, structureel onveilige omgeving’ binnen Bij1. Simons kreeg bovendien het verwijt ’te weinig’ daaraan te hebben gedaan.

Het was niet het eerste incident binnen de partij. Eerder werd Quinsy Gario, in 2021 nog nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamer, geroyeerd. En een derde Amsterdams raadslid splitste zich al eerder af, waardoor Bij1 alle drie zetels in de hoofdstad kwijt is.

Boegbeeld

En Bij1 raakt met Simons nu ook het boegbeeld en oprichter van de partij kwijt. De Amsterdamse kwestie is haar niet in de koude kleren gaan zitten, het NRC-artikel ’voelde als een onverdiende dolksteek in de rug’. Haar gezondheid, Simons kampt met reuma en de gevolgen van long covid, speelt ook mee: „Ik neem dit besluit ook omwille van mijn welzijn, lichaam en geest.” Simons blijft wel in de Kamer tot de verkiezingen, maar keert daarna niet meer terug. Ze zegt wel lid van Bij1 te blijven. Wie haar moet opvolgen is volgens Simons aan het bestuur en de leden.

Simons haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op het nippertje een zetel met Bij1. In debatten viel ze soms op vanwege stevige clashes met bewindspersonen en collega-Kamerleden. Ze wist tijdens een debat daarnaast een gevoelige snaar te raken bij premier Mark Rutte over het Nederlandse slavernijverleden. Dat moment was een van de redenen dat Rutte’s denken over het maken van excuses voor dat verleden veranderde.