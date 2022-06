Premium Het beste van De Telegraaf

Grootste protest ooit in verschiet Boeren des duivels over stikstofkrimp: ’Komt neer op leegvegen hele gebieden’

Door Edwin Timmer

Actievoerders tijdens een eerder boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - De ingrijpende stikstofaanpak van het kabinet dreigt ’de grootste boerenacties in de geschiedenis’ uit te lokken. Dat stellen verschillende boerenorganisaties in reactie op het uitgelekte regeringsplan om in sommige gebieden de stikstofuitstoot 70 tot 80% terug te dringen. „Wij zijn echt des duivels”, foetert Bart Kemp, voorzitter van Agractie.