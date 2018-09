Oppositie wil af van 'tentamenboete'

Bussemaker erkende dinsdag tijdens het vragenuurtje dat dit niet mag. Toch is ze niet van plan om meteen in te grijpen. Ze wees erop dat onderwijsinstellingen het recht hebben om studenten te vragen zich tijdig in te schrijven voor tentamens. Dan kunnen ze de juiste maatregelen nemen en passende zalen boeken.

Laten studenten inschrijving na, dan kunnen universiteiten hen ook uitsluiten voor het tentamen. „Ik vraag me af of studenten daar nou mee gediend zijn”, vroeg de minister zich af. Ze wees erop dat universiteiten en studentenbonden recent hebben afgesproken om in deze situatie dan eventueel een administratieve bijdrage te vragen van ongeveer 20 euro.

Voor de minister was deze oplossing nieuw. Bussemaker wil nu met alle partijen in overleg om te kijken wat het beste is. Als de bijdrage overeind blijft, zal ze de wet moeten aanpassen.