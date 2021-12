Aanhouding en 14 tips na nieuwe beelden van rellen Coolsingel

Kopieer naar clipboard

Ⓒ POLITIE

ROTTERDAM - De politie heeft een nieuwe aanhouding gedaan in verband met de rellen op de Coolsingel, laat een woordvoerster weten. Details over de aanhouding worden later bekend gemaakt. De aanhouding werd gedaan naar aanleiding van nieuwe beelden van de rellen in Rotterdam, die dinsdagavond te zien waren in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarmee komt de teller van aangehouden verdachten op 54.