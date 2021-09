Haagse bronnen: niet meer hele klas naar huis als leerling corona heeft

Dat besluit heeft het kabinet volgens betrokkenen genomen in het corona-overleg met de betrokken bewindslieden.

Het kabinet volgt daarmee met het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Afgelopen weken werden nog hele klassen naar huis gestuurd als er een besmetting was vastgesteld. Dat zorgde voor hoofdbrekens bij ouders die dachten eindelijk weer naar kantoor te kunnen.

OMT-lid en kinderarts Karoly Illy, was uitgesproken voorstander van de versoepeling omdat quarantaine niet goed is voor kinderen. „We zien dat kinderen het beste tot hun recht komen als ze fysiek onderwijs krijgen. We hebben de afgelopen anderhalf jaar de leerachterstanden op zien lopen en als scholen steeds hun deuren moeten sluiten, zorgt dat voor onwerkbare situaties.”