Komend weekeinde het laatste mooie vaarweer van het seizoen?

In een warme zuidelijke stroming gaan de temperaturen zaterdag naar 20 graden en zondag bij veel zon naar 22-23 graden. Het blijft in het weekeinde droog en prachtig weer. We danken dat aan een warme zuidelijke stroming en de aanvoer van maritieme luchtmassa’s.

Deze gehele week is de herfst overigens ver te zoeken. Vandaag schijnt de zon en plaatselijk valt nog een buitje in het noordwesten. Het wordt 15-17 graden. De komende dagen vallen er vaker een paar buien maar de zon laat evenmin verstek gaan. Tegen het weekeinde stijgt het kwik.

De temperaturen liggen normaal rond half oktober op een graad of 15, maar komen in het weekeinde tot 7 à 8 graden hoger uit. Vooral zondag belooft een zeer fraaie dag te worden.