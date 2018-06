Eerste materialen wederopbouw bereiken Gaza

Op een donorconferentie afgelopen weekeinde in de Egyptische hoofdstad Caïro stelde de internationale gemeenschap honderden miljoenen euro's beschikbaar voor de wederopbouw van Gaza. Namens Nederland was minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) bij de conferentie. Die maakte bekend dat Nederland dit jaar 12 miljoen euro uittrekt voor de steun aan de Gazastrook en in totaal ruim 50 miljoen euro aan de Palestijnse gebieden. Het geld zal onder meer worden besteed aan voedsel, water, veiligheid en mensenrechten.

De Europese Unie kwam met 450 miljoen over de brug. De VS doneerden 315 miljoen euro. Qatar zegde bijna 800 miljoen euro toe. Grote delen van Gaza zijn verwoest, onder meer door de oorlog met Israël in juli en augustus.