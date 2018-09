Controles op Schiphol worden vriendelijker

Nu kunnen die wachttijden in drukke perioden volgens hem oplopen tot wel drie kwartier.

Rustiger

„Ook gaan we er met dimlicht, houten plafonds en lavendelgeur voor zorgen dat onervaren luchtreizigers zich rustiger gaan voelen en minder gestrest de checks ingaan. En er komt veel meer ruimte om gelijktijdig spullen op de lopende band te zetten.” Schiphol investeert in totaal circa 450 miljoen euro in een centrale veiligheidscontrole voor verre vluchten, zodat lichaam en handbagage niet meer aan de gate hoeven te worden gecontroleerd. Voor Europese Schengenvluchten is dat al gerealiseerd.

„Het moet niet alleen sneller maar ook comfortabeler worden om de security te passeren. Passagiers kunnen hun spullen in het oog houden en als tassen geopend moeten worden of mensen gefouilleerd, gebeurt dat gericht en discreet”, aldus Nijhuis.

Schiphol wordt nu fors verbouwd met extra verdiepingen op verschillende pieren, waar ook overstappende reizigers uit landen waar geen EU-goedgekeurde controles zijn, worden doorgelicht.

Banen

Nijhuis geeft toe dat de nieuwe aanpak zo’n 20 procent van het aantal banen van de duizenden ingehuurde beveiligers gaat kosten. „Daar zijn we over in gesprek. Voorop staat dat Schiphol klaar moet zijn voor de toekomst.”

Wat dat betreft zal de luchthaven volgens hem ook meer capaciteit moeten krijgen. „We plannen in samenspraak met KLM komende jaren drie nieuwe A-pieren en een extra terminal. We kunnen groeien van 52 naar zeker 75 miljoen passagiers per jaar”, stelt Nijhuis vast.

Als vliegtuigen stiller worden, kan volgens hem zo nodig ook de ’politieke’ bovengrens van 510.000 starts en landingen worden opgerekt. „Toch blijft Lelystad Airport als overloop voor vakantieverkeer op Schiphol hoognodig”, vindt hij.