Canada herdenkt bevrijding Nederland met speciale munt

Ambassadeur Henk van der Zwan en Marie Lemay van de Royal Canadian Mint tijdens de presentatie van de bevrijdingsmunt. Ⓒ Buitenlandse Zaken

OTTAWA - Canada herdenkt 75 jaar vrijheid in Nederland met een speciale munt. De zilveren munt toont een Canadese soldaat die wordt onthaald met een bos tulpen, tegen een achtergrond van Hollandse huisjes en een gracht. Ook is in morsetekens de letter V van ’victory’ (overwinning) weergegeven, meldt de Canadese munt, Royal Canadian Mint.