Opstelten onderzoekt kracht luchtdrukwapens

Hij schreef dat dinsdag in antwoord op Kamervragen van SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman. Zij wilden weten hoe vaak deze wapens in het spel zijn bij schietpartijen. Aanleiding is een beschieting van een student onlangs in Zeist met een luchtdrukwapen. Opstelten vindt dat incident zeer zorgelijk. Hij weet niet hoe vaak deze wapens een rol spelen bij incidenten. Alleen schietpartijen met vuurwapens worden landelijk geregistreerd.

Bij luchtdrukwapens wordt een kogel naar buiten gestuwd door opgebouwde luchtdruk, veelal met een veerdruk- of een gasdruksysteem. Bij een vuurwapen ontstaat de druk achter de kogel door de ontploffing van explosief materiaal. Voor luchtdrukwapens zijn in Nederland geen vergunningen nodig als het wapen er maar niet uitziet als een echt wapen en alleen gebruikt wordt voor recreatiedoeleinden.

Volgens Opstelten lichten veel wapenhandelaren of schietverenigingen de kopers actief in over luchtdrukwapens, hoewel ook dat niet wettelijk verplicht is.