Politiechefs: techbedrijven moeten meer doen tegen kindermisbruik

DEN HAAG - Techbedrijven moeten meer doen om kindermisbruik te bestrijden. Die gezamenlijke oproep hebben korpschefs van politie in Nederland, Groot-Brittannië en andere Europese landen gedaan. Volgens de politiebazen is kindermisbruik eenvoudig online te vinden, en is het daarna een kleine stap van het zien van zulk misbruik naar het zelf misbruiken van kinderen.