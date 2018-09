Blinden kunnen in hele ov op rekening reizen

Dat heeft staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) aan de Kamer gemeld. Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), waarin vervoerders, reizigersorganisaties en de overheid zitten, heeft de oplossing gevonden in de NS-businesscard. Die is voor zakelijke reizigers, maar er is besloten dat ook blinden en slechtzienden er nog dit jaar gebruik van kunnen maken.

Ze reizen dan niet meer op saldo, zoals nu het geval is bij de ov-chipkaart, maar betalen achteraf. Ze kunnen dan zelf eerst controleren of de rekening klopt. Blinden en slechtzienden moeten nog wel gewoon in- en uitchecken. Het kan soms een probleem zijn om te controleren of dat goed is gebeurd, omdat de piepjes van het systeem niet duidelijk genoeg zijn. Daarom kunnen de gebruikers straks naar een apart loket bij Translink Systems (TLS) bellen als ze vermoeden dat het niet goed is gegaan. TLS houdt zelf ook in de gaten of het een en ander goed verloopt.

Een Kamermeerderheid had Mansveld op initiatief van de ChristenUnie opgeroepen er alles aan te doen om met een oplossing te komen. Ook de Oogvereniging is bij het overleg betrokken.