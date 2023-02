Premium Het beste van De Telegraaf

’Elke keer ontdek ik weer nieuwe details’ Gek van blauwe aliens: Rick zag ’Avatar: the way of water’ al 100 (!) keer

„De film voelt als een fantasie die ik werkelijk zou willen meemaken”, zegt de Tilburgse superfan Rick Pratjé. Ⓒ Rias Immink

Tilburg - Met een lengte van 3 uur en 12 minuten vinden veel mensen het al een prestatie om Avatar: the way of water één keer uit te zitten. Geen vergelijk met Rick Pratjé (59), die dit sciencefictionavontuur inmiddels al honderd keer heeft gezien. Vrijdag wordt hij daarom feestelijk onthaald. „De film is geweldig, maar ik ben ook uitgedaagd”, verklaart de Tilburger.