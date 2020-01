Speciekuip gevonden bij zoektocht naar vermiste loodgieter Johan

De stoffelijke resten zouden daarna mogelijk vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal zijn gegooid of in het buitengebied van Steenbergen zijn gedumpt. De speciekuip die donderdag uit het water is gehaald wordt zo snel mogelijk naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht. Dat gaat de kuip en de inhoud onderzoeken. De familie van Van der Heyden is van de vondst op de hoogte gesteld.

Sinds de avond van zondag 2 juni vorig jaar was er niets meer vernomen van Van der Heyden. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft. Ondanks zeven aanhoudingen is nog niet duidelijk wat er precies met de man is gebeurd.

Bekijk ook: Kinderen getuigen over in stukken snijden loodgieter Johan

Gijzeling

Hoofdverdachten in de zaak zijn Nicki S. (31) en zijn Belgische vriendin Wanda, die de 56-jarige Belg zouden hebben gegijzeld in Zoersel in België en hem in zijn eigen bestelbus naar Steenbergen zouden hebben gebracht. Mogelijk wilden ze hem bestelen.

Bekijk ook: Verdachten lugubere moord op Belgische loodgieter zwijgen