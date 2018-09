'Geef Pistorius huisarrest en taakstraf'

De Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet Oscar Pistorius zou huisarrest en een taakstraf moeten krijgen voor het doodschieten vorig jaar van zijn vriendin Reeva Steenkamp, in plaats van celstraf. Daarvoor pleitte een reclasseringsambtenaar maandag in de rechtbank. De verdediging van Pistorius had hem als getuige opgeroepen. De openbaar aanklager noemde het voorstel „schokkend ongepast”.