Water testen

De beste watertesten zijn duur, tijdrovend en vereisen microbiologische kennis. Het gevolg is dat veel drinkwater nauwelijks of helemaal niet wordt getest. In samenwerking met TNO hebben Nederlandse wetenschappers een testsysteem ontwikkeld dat snel, eenvoudig en goedkoop is: een euro per test. De test bestaat uit een buisje met daarin korrels die bacteriën vasthouden en een kweekstof waarop die bacteriën kunnen groeien. Bovendien zit er een stof in die verkleurt door de stoffen die de bacteriën uitscheiden. Met behulp van een (fiets)pomp breng je het watermonster onder druk in het buisje. Aan de verkleuring van het water zie je of de vloeistof veilig is te drinken; paars is goed, lichtrood kun je beter laten staan.

De bacteriën groeien het best bij een temperatuur van 37 graden; dat bereik je als je het buisje enige tijd tegen je lichaam draagt.

Het wachten is op een ondernemer die er brood in ziet en er een massaproduct van wil maken.