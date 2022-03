Kamer haalt snoeihard uit om sancties

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) kreeg donderdag de wind van voren. Hij kon donderdagochtend in een Kamerdebat niet zeggen wat Nederland precies doet om de Russische sancties uit te voeren.

Hoekstra wees wel naar ándere ministeries. „Het ministerie van Financiën is bezig met de financiële tegoeden, Binnenlandse Zaken is bezig met vastgoed, Justitie en Veiligheid met notarissen en Infrastructuur en Waterstaat met havens en jachten”, somde Hoekstra op. „Soms zijn er dingen die gezwaluwstaart moeten worden tussen departementen.”

Dat schoot volledig in het verkeerde keelgat van de Tweede Kamer. Verschillende Kamerleden dringen al weken aan op een meer voortvarende aanpak van de sancties. Volgens Kamerlid Pieter Omtzigt heeft Nederland de Russische oligarchen al 36 dagen de tijd gegeven om hun vermogen en spullen uit Nederland weg te sluizen. „De vogel is gevlogen”, stelde hij. „Ik weet niet of de regering beseft hoe ze voor paal staat.”

Polderen

Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen blijft Nederland ’schaamtevol achter in de uitvoering van de sancties’. „Dit is niet de tijd voor polderen tussen ministeries”, vindt Ploumen. „Zou er niet gewoon iemand de leiding moeten nemen?”

Die oproep werd donderdag óók gedeeld door coalitiepartijen D66 en CDA. „Ik begrijp het ongemak”, zei CDA’er Agnes Mulder tegen haar partijgenoot Hoekstra. „Ik verwacht wel enige coördinatie”, sneerde ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Hoekstra moest donderdag alsnog zijn huiswerk doen en later op de dag met een brief komen over de sancties. Dat gebeurde pas in de avond, waarna het debat verder ging.

De Kamer wil onder meer weten wat het Kadaster momenteel doet om Russisch vastgoed in kaart te brengen. Nederland heeft nog geen enkel pand of jacht in beslag genomen. In de kabinetsbrief staat dat het Kadaster op dit moment geen lijst heeft van Russen op de sanctielijst die bepaalde gebouwen in Nederland bezitten. „Het geduld begint een beetje op te raken, de minister weet nog steeds niet waar het over gaat”, beklaagde GL-leider Jesse Klaver zich tegenover Hoekstra.

Sanctielijst

Bovendien bleek dat de Belastingdienst nog steeds geen gegevens uitwisselt over Russen op de sanctielijst. Het kabinet heeft ook nog altijd geen verantwoordelijke dienst aangewezen die ervoor zorgt dat huizen, boten en schilderijen van Russen in beslag worden genomen. Dat zou vrijdag worden besproken in de ministerraad. Rijkelijk laat, vindt de Kamer. „Dit is echt gênant”, aldus Klaver.

Hoekstra moest donderdagavond erkennen dat hij de ’coördinerende minister’ is bij het uitvoeren van de sancties. Ook zei hij dat er meer moet gebeuren om Russische oligarchen in ons land aan te pakken. „Je ontdekt steeds weer nieuwe dingen”, zei Hoekstra. „Nieuwe dingen die je wilt inregelen. Ik vind zelf wel dat er heel veel goed gaat. Maar we moeten het maximale doen. Ik hoop dat ik weet over te brengen dat ieder lid van het kabinet die verantwoordelijkheid voelt en neemt.”