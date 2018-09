Oppositie boos over uitlekken pensioendeal

Zondag lekte uit dat VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP het afgelopen vrijdag eens zijn geworden over enkele aanpassingen van het wetsvoorstel. Zij dienden bij aanvang van het debat een wijzigingsvoorstel hiervoor in. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) gaf toe dat er vorige week met diverse fracties is gesproken.

Het wetsvoorstel houdt in dat pensioenfondsen vanaf volgend jaar hogere financiële buffers moeten aanhouden. Dat moet voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw in problemen raken. Ook zullen hierdoor de risico's eerlijker over jong en oud worden verdeeld.

ChristenUnie en SGP vonden de aanscherping te ver gaan, zo lieten ze twee weken geleden weten. Daarom is die in het overleg met Klijnsma, de coalitie en D66 ietwat versoepeld. Pensioenfondsen mogen daardoor wat sneller hun pensioen verhogen (indexeren) dan aanvankelijk de bedoeling was.

Het kabinet heeft de steun van bevriende oppositie nodig om zijn wetsvoorstel straks door de Senaat te krijgen. Daar heeft het geen meerderheid.

Het wetsvoorstel om de spelregels voor pensioenfondsen aan te scherpen, kan mogelijk wel rekenen op steun van GroenLinks. Tweede Kamerlid Jesse Klaver liet maandag in het debat erover weten dat hij in beginsel positief tegenover het plan staat, al heeft hij wel nog een aantal vragen, bezwaren en wensen. Klaver wil pas na het antwoord van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken een definitief oordeel geven.

Mocht GroenLinks de wet steunen, dan ontstaat er een ruime meerderheid, ook in de Senaat. Ook de coalitiefracties VVD en PvdA en de 'bevriende' oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zullen voorstemmen.

De andere overige oppositiefracties zijn zeer kritisch over het wetsvoorstel. Zij vinden dat de pensioenfondsen te veel aan banden worden gelegd met de aanscherping van de regels. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt sprak van een „sloopplan” en een „overreactie” op de financiële crisis. Barry Madlener (PVV) wil dat „deze rampzalige wet van tafel gaat”. CDA'er Pieter Omtzigt wees erop dat pensioenfondsen straks aan strengere regels moeten voldoen dan verzekeraars. Ook vroeg hij zich af of het wetsvoorstel niet strijdig is met het Europees recht. Over dat laatste wil ook onder meer de PvdA opheldering.

De nieuwe pensioenregels vallen slecht bij de pensioenfondsen. Tijdens het Kamerdebat protesteerden maandag de vakbonden tegen het plan. De bonden besturen samen met de werkgevers de pensioenfondsen.