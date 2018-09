'Einde nabij voor belastingparadijs Ierland'

De zogeheten 'Double Irish', maakt gebruik van een twist in de Ierse wetgeving op het gebied van royalty's voor intellectuele eigendommen. Daardoor kunnen ondernemingen en dochterondernemingen straffeloos met miljarden schuiven om zo onder de belastingen uit te komen.

Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voordat de regelgeving wordt aangepast. Volgens de krant zijn multinationals in met name de technologiesector en in de farmaceutische branche druk met het maken van een strijdplan mochten de wijzigingen in de wetgeving worden doorgevoerd.