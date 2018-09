Snelweg uren dicht na achtervolging

De Nederlandse politie heeft zaterdagmorgen op de A17 bij Moerdijk een auto geramd om een voortvluchtige die erin zat te kunnen aanhouden. De man had in België met hoge snelheid en over de vluchtstrook een verkeerscontrole ontweken, meldt een politiewoordvoerder. Belgische agenten zetten de achtervolging in en werden vanaf de grens geassisteerd door Nederlandse collega's.