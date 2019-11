Woede om respectloze foto van blogger in Auschwitz

Op de foto, die inmiddels van Instagram is verwijderd, is te zien hoe hij met het eendje op de treinrails staat. Op de achtergrond is de ’Poort des doods’ te zien, de beruchte toegangspoort van het kamp.

Op het Twitter-account van Auschwitz Memorial werpen medewerkers de vraag op: „Wat als iemand die met een rubberen badeend de wereld over reist en het ding op artistieke wijze probeert te gebruiken in Auschwitz? Is de eend voor de ’Poort des doods’ respectloos? Of is het een bijeffect van de visuele wereld die we moeten accepteren/negeren?”

Veruit de meeste mensen laten weten dat ze het een respectloze actie vinden. De blogger, die eerder met de badeend poseerde in onder meer Jordanië en Rusland, heeft inmiddels excuses gemaakt.