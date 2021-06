Vanaf donderdagavond code geel wegens zware onweersbuien

De onweersbuien gaan mogelijk gepaard met zware windstoten, hagel en lokaal veel neerslag. Mensen worden geadviseerd niet te schuilen onder bomen en open water en open gebied te mijden.

Vanaf 01.00 uur is code geel van kracht in het midden van het land, enkele uren later geldt dat voor het noorden van het land.

Vooral donderdag en vrijdag is de lucht erg vochtig, daardoor voelt het benauwd en drukkend warm aan. De nacht naar vrijdag verloopt erg klam met een minimumtemperatuur van 18 graden. Daarbij trekken soms zware buien met onweer van zuid naar noord over ons land.

De buien komen in de vroege vrijdagochtend voor in het noordwesten en noorden van het land voor. Daarna is het een paar uur droog. In de middag ontstaan echter boven de zuidelijke provincie opnieuw buien. Deze buien kunnen veel regen in korte tijd op leveren. Hagel is ook mogelijk. Voor de buien uit is kans op rukwinden. De buien trekken in de loop van de middag en avond naar het noorden van het land.

Zaterdag nagenoeg droog

De buien van vrijdag verdrijven de tropische warmte. Zaterdag blaast een westelijke wind minder warme lucht over ons land, meldt Weerplaza. Het wordt in de middag 19 graden in het noordwesten van het land tot 25 in Limburg. Waarschijnlijk blijft het een groot deel van de dag droog.

Zondag opnieuw zomers warm met onweer

Op zondag kan de temperatuur opnieuw stijgen naar zomerse tot tropische waarden. De middagtemperatuur loopt uiteen van 24 graden op de Wadden tot 30 in Limburg. Daarbij is de lucht behoorlijk onstabiel en ontstaan er soms forse buien.