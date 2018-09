Gemeenteraad eist opheldering over scholenfraude

“Het is zeer verontrustend dat er ernstige verdenkingen bestaan aan het adres van het bestuur van onze scholen, dat bewust zou hebben meegewerkt aan deze fraude”, aldus VVD-raadslid Marc van der Houwen. Hij zal daarom morgen aan verantwoordelijk wethouder van onderwijs Bruines (D66) vragen waarom de raad niet eerder is geïnformeerd over de verdenkingen. “We lezen nu pas dat uw krant hier vorig jaar al vragen over heeft gesteld en zelfs gebruik heeft gemaakt van de Wet openbaarheid van bestuur om documenten op te vragen. De raad had hier tijdig over geïnformeerd willen worden. Afhankelijk van haar antwoorden nemen wij dan vervolgstappen”, klinkt het dreigend.

De Leidschendamse PvdA-fractie zal morgen naast Bruines eveneens de wethouder van Financiën aan de tand voelen over de verdenkingen van justitie. “Wij willen weten welke bedragen hiermee gemoeid zijn en of het ten koste van de scholen is gegaan. Dit is heel slecht voor ons onderwijs. Leraren zijn keihard aan het werk en dan gebeurt er zoiets”, aldus fractievoorzitter Marjan van Giezen.

De Telegraaf onthulde afgelopen week een miljoenenfraude met valse bouwfacturen bij stichting Panta Rhei, een groep van vijftien scholen in Leidschendam-Voorburg. Justitie deed invallen bij Panta Rhei, en de daaraan gelieerde bedrijven DCG en Combinatie Bouwers (ComBouW), op verdenking van belastingfraude, oplichting en verduistering in de afgelopen drie jaar. Een leidinggevende van Panta Rhei wordt aangemerkt als verdachte.