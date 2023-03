Tweehonderd Duitse journalisten betaald door overheid

Het was de Bondsdag zelf, het parlement in Berlijn, die dit bekend maakte. De rechtse oppositiepartij Alternative für Deutschland (AfD) had hierover kamervragen gesteld. „De Bondsregering en de ministeries schijnen uiterst graag te betalen”, zegt freelance sportreporter Jens Weinreich, die erop wijst dat de hoge vergoedingen ’zeer zeldzaam’ zijn.

Twee walletjes

Talrijke journalisten vinden het bedenkelijk dat zoveel van hun collega’s van twee walletjes eten: „De feiten zijn zoals ze zijn: irriterend, zorgwekkend. Zowel de hoogte van de beloningen als het aantal van journalisten die zich voor deze bijverdiensten goed laten betalen”, stelt onderzoeker Jens Weinreich.

De verslaggevers van grote publieke zenders als ARD, ZDF, WDR, Phoenix en Deutsche Welle werkten voor diverse ministeries, van Financiën, Werkgelegenheid, Verkeer, Justitie, Milieu en Ontwikkelingssamenwerking, alsmede voor de douane. Meestal ging de schnabbel om presentatie- of mediatraining.

In totaal ging het om zo’n anderhalf miljoen euro. In de corona-crisis werd verder 145 miljoen euro voor advertenties van de overheid betaald. Voor irritatie zorgde onlangs ook de ARD-baas Kai Gniffke, die meer verdient dan de bondskanselier en vindt dat hij voor vier ton ’heel hard werkt’. Zijn omroepen, de ARD is de overkoepelende organisatie van negen regionale zenders, krijgen dik acht miljard euro per jaar. Hijzelf strijkt zo’n dertigduizend euro per maand op.