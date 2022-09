Italiaanse ruim drie jaar Spaanse cel in na doodrijden Nederlandse toeristen

Dat meldt het Spaanse medium Gazette Life. In 2016 kwamen de twee Nederlandse toeristen – het echtpaar Ad en Cis Schellens uit Bergeijk, beiden eind zestig – om het leven bij een ongeval op Lanzarote. Terwijl de man en de vrouw een zebrapad overstaken, werden ze aangereden door een dronken, Italiaanse vrouw.

Het ongeval gebeurde op een zebrapad aan de Avenida de Las Palmeras in de plaats Costa Teguise, op het eiland Lanzarote. De destijds 20-jarige vrouwelijke bestuurder testte na een controle van agenten positief tijdens een ademtest en reed volgens de hulpdiensten met ‘hoge snelheid’ door de straat waarbij ze de argeloze voetgangers niet liet oversteken. De man was op slag dood, terwijl de vrouw korte tijd later bezweek in het ziekenhuis in Arrecife.

Bemiddeling

De rechtbank in Arrecife veroordeelde de Italiaanse Lara M. deze week tot 39 maanden gevangenisstraf en een schadevergoeding van 160.000 euro aan de familie van de slachtoffers, na bemiddeling met betrokkenen over de kwestie. Daarnaast wordt haar rijbewijs voor vijf jaar ingetrokken. De doldrieste vrouwelijke chauffeur verscheen voor de rechtbank waar ook een dozijn getuigen, enkele wettelijke vertegenwoordigers van de twee overledenen en een Nederlandse tolk aanwezig waren. De geplande hoorzitting hoefde niet te worden gehouden na de overeenkomst die werd gesloten, en die werd goedgekeurd door het Openbaar Ministerie.

Een deel van de vergoeding is bedoeld om de kosten van de begrafenis te dekken. Een deel van dat bedrag was al voorgeschoten door de verzekeraar van de vrouw. Kort na het drama in 2016 kwam er overigens nog een Brabantse inwoner om het leven op Lanzarote. Een 68-jarige vrouw uit Veldhoven werd op het eiland door een bus aangereden. Dat ongeluk gebeurde bij een natuurpark in de buurt van Guatiza.