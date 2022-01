Minderjarigen opgepakt voor beroving man en mishandeling agent

De mishandeling van de agent vond vrijdagavond plaats in het centrum van de Brabantse stad. De agent reageerde op een melding van een 46-jarige man uit Tilburg die zei beroofd te zijn van zijn mobiele telefoon in de omgeving van het Pieter Vreedeplein. De agent kon de twee verdachten iets verderop staande houden, maar kreeg toen iets in het gezicht gegooid door een van hen. Die verdachte wist te ontkomen, maar de 14-jarige kon direct worden ingerekend. De gestolen telefoon werd meteen aangetroffen.

Zaterdagochtend kon ook de 15-jarige worden aangehouden, thuis „in alle vroegte”, meldt de politie. De agent liep letsel op aan zijn gezicht en heeft aangifte gedaan van zware mishandeling tegen de in eerste instantie ontkomen verdachte.