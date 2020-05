’Veel respect voor zorgwerkers’

„Toen ik nog op school zat wist ik eigenlijk niet wat ik wilde worden. Het enige dat ik wist was dat school niet mijn ding was, daar was ik te ongedurig voor. Ik vond het wel leuk om hands on bezig te zijn, hield van hard werken en contact met mensen: zo kwam ik bij de opleiding verpleegkunde.”

Volgens Van Bijsterveldt is die opleiding de perfecte basis voor een carrière in de politiek. „Als je aan het ziekbed van iemand iets belooft dan moet je dat ook doen; je kan dan niet zeggen: ik kom morgen wel terug. Dat is in de politiek niet anders, de overheid is monopolist, mensen zijn afhankelijk van je, dat schept verplichtingen. Beide zijn mensenwerk en in de opleiding verpleegkunde leer je ook dat sociale aspect.”

Richting het einde van haar opleiding werd Van Bijsterveldt actief in de jongerenorganisatie van het CDA. Uiteindelijk werd ze via de gemeenteraad van Almere gekozen tot wethouder. Dat betekende dat ze haar werk in de gezondheidszorg moest opgeven. „Dat vond ik toen ook prima. Ik vond het heel fijn om met mensen te werken, maar het openbaar bestuur bleek echt mijn bestemming.”

De burgemeester zegt ontzettend veel bewondering te hebben voor de mensen die nu werken in de zorg. „Zij gaan continu door, draaien veel uren, hebben te maken met de emoties van mensen en moeten de zorg én angst opvangen. Daar mogen we heel veel respect voor hebben. Applaudisseren en de vlag uithangen om die waardering te tonen is prima, maar laten we vooral ook gewoon doen wat ons gevraagd is door de overheid: afstand houden, handen wassen en ga zo maar door. Dat zijn we echt aan de mensen in de zorg verplicht.”