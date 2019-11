Strooiwagens in grote delen van land weg op

Het strooien begon in Limburg. Daarna volgden Zeeland en Noord-Brabant en later ook Gelderland, Overijssel en Noord-Holland. In de overige provincies is zout strooien nog niet nodig, zegt de woordvoerder.

Rijkswaterstaat wil de wegen op tijd begaanbaar maken. „We willen voorkomen dat de strooiwagens vast komen te zitten in de ochtendspits”, aldus de woordvoerder.

Strooien is nodig omdat er temperaturen worden verwacht van rond de nul graden