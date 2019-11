Strooiwagens komende nacht massaal weg op

Weerbureaus verwachten temperaturen van rond de nul graden. „Het komt op uitgebreide schaal tot lichte vorst”, meldt Weeronline. Doordat het maandag en dinsdag heeft geregend, is het wegdek vochtig en is er kans op gladheid.

Het is niet de eerste keer dat strooiwagens de weg op gaan: de afgelopen twee weken is al lokaal gestrooid, met name op bruggen. In de nacht naar woensdag vinden de eerste grootschalige acties plaats.