Afghaanse president bereidt zich voor op burgeroorlog

Ghani denkt niet dat er nog iets uit de vredesonderhandelingen tussen beide partijen komt, al blijft hij openstaan voor het gesprek, zegt zijn woordvoerder. Toch bereid hij zich voor op een burgeroorlog, vergelijkbaar met de situatie in de jaren negentig. De president wil ook burgers gaan bewapenen, zodat zij zich ook kunnen weren tegen de jihadisten van de Taliban.

Onderhandelen

Eerder reisde de speciale Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad voor Afghanistan naar Qatar voor nieuwe gesprekken met de Taliban. Hij wil de extremistische strijders ertoe bewegen hun militaire offensief te stoppen en onderhandelen over een politieke regeling, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag (lokale tijd) in een verklaring.

„Tijdens verschillende geplande ontmoetingsrondes gedurende drie dagen zullen vertegenwoordigers van landen in de regio en daarbuiten, evenals van multilaterale organisaties aandringen op een vermindering van geweld en een staakt-het-vuren en een toezegging om een met geweld opgelegde regering niet te erkennen”, meldt het ministerie.

Ook de NAVO roept de Taliban op om het geweld te stoppen. „Het is een moeilijke en uitdagende situatie. De Taliban moeten begrijpen dat ze nooit worden erkend door de internationale gemeenschap als ze de macht pakken door middel van geweld en het politieke proces negeren.” De NAVO roept landen in de regio op bij te dragen aan het vredesproces.

Guerrillastrijd

De Taliban zijn met een flink offensief bezig sinds buitenlandse troepen eerder dit jaar begonnen aan de laatste fase van hun terugtrekking. De afgelopen dagen hebben ze zeker vier hoofdsteden van provincies in handen gekregen. Inmiddels hebben de moslimstrijders een flink deel van het land stevig in handen.

De Taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten in hun land.