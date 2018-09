'Italië moet referendum houden tegen euro'

Er moet in Italië een referendum worden gehouden om de euro af te schaffen. Dit heeft Beppe Grillo, de leider van de Italiaanse Beweging Vijf Sterren (M5S), zaterdag gezegd. M5S kreeg vorig jaar bij de Kamerverkiezingen „vanuit het niets” de meeste stemmen in Italië en is nu de belangrijkste oppositiepartij.