Kiezer rekent VVD af op stikstofcrisis

Meer dan de helft wees de VVD aan en vier op de tien wees naar coalitiegenoot CDA. D66 en GroenLinks worden beiden maar door drie op de tien verantwoordelijk gehouden.

De grote problemen waar boeren en bouwers door de stikstofcrisis tegenaan lopen, en de oplossing in de vorm van de verlaging van de maximumsnelheid overdag van 130 naar 100 kilometer per uur, wordt nu vooral de liberalen aangerekend. Volgens I&O houdt de VVD 26 zetels over.

Bekijk ook: Onbegrip en woede om aanpak stikstofspook

De kritiek komt uit de eigen achterban, een derde van de VVD’ers wijst de eigen partij aan als schuldige, maar ook van de kiezers van de andere coalitie- en oppositiepartijen.

Ook ChristenUnie en CDA verloren één zetel, waardoor er voor de coalitie nog maar 59 zetels over heeft in de peiling, zes minder dan een maand eerder.

Als het aan de meerderheid van de kiezers ligt, hoeft er helemaal geen sprake te zijn van een crisis in de bouw. Ruim de helft laat aan I&O weten dat de stilgelegde bouwprojecten best al door mogen gaan, ook als de stikstofuitstoot nog niet voldoende terug is gebracht.