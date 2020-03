Coronavirus treft Spanje harder dan China

Een lege Gran Via in Madrid, een van de grootste verkeersaders van de stad. Ⓒ REUTERS

Barcelona - In Spanje zijn inmiddels ruim 85.000 mensen besmet met het Covid-19 virus, waarmee het inmiddels (net als Italië en de Verenigde Staten) China voorbij is gestreefd, dat op 82000 besmettingen bleef steken.Het is een psychologische klap voor de Spanjaarden, die inmiddels hun derde lockdown week zijn ingegaan – die ook nog strenger is geworden.