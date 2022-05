Zorgen bij woningeigenaren over verplichte warmtepomp: ’Zal slaapkamer moeten offeren’

,,Wij hebben geen grote tuin’’, zegt Wilco Eindhoven uit Heemstede. ,,De buitenunit van een warmtepomp zuigt lucht aan, dat maakt geluid. Als de buren met de ramen open slapen, dan krijgen ze daar last van. Als álle buren zo’n apparaat hebben, slaapt er straks niemand meer.’’

Een hybride warmtepomp betaalt zich uit als de woning voldoende is geïnvesteerd. Anders moet er veel gas bij. Yvette Lijnbach: ,,Er wordt ons wat door de strot geduwd waar wij in ons geval niets aan hebben. Wij wonen in een oud huisje uit 1908, aan isolatie hebben we alles gedaan wat binnen ons budget mogelijk was, maar een warmtepomp gaat in onze woning niet werken.’’

In zijn gelegaliseerde recreatiebungalow in Harderwijk heeft Richard Hempelman zoveel mogelijk geïsoleerd. ,,En straks dan een warmtepomp. Ik zou niet weten waar dat ding moet staan. Ik heb maar twee slaapkamertjes. Ik zal er eentje moeten opofferen. Ik betaal maar 50 euro aan gas en licht per maand. Nu heb ik het gevoel dat ik de hele boel voor Jan Joker heb geïsoleerd. Ik ben 67, dat krijg ik nooit terugverdiend.’’

De woning van Roel de Locht in Annen heeft heteluchtverwarming. Hij breekt zijn hoofd over de vraag wat te doen. Zijn verwarming is na dertig jaar aan vervanging toe. ,,Als ik het nu vervang, zit ik nog jaren snor na 2026. Aan de andere kant: ze verzinnen in Den Haag steeds wat nieuws. Straks gaat hete lucht ook in de ban. Dan ben ik aan de beurt. Ik heb een systeem met luchtleidingen en ventilatieroosters. Geen water en radiatoren. De hele infrastructuur van mijn woning moet ik aanpassen. Al die spullen aan laten rukken, kost alleen al 10.000 euro. En dan moet alles er nog in…’’

Geschikt

Stella Blankers uit Assen ligt er wakker van. ,,Ik ben 72, mijn man is 75. We hebben AOW met een pensioentje erbij. We hebben niet eens geld voor een vakantie. Een dure hybride warmtepomp kunnen we niet betalen. Zouden ze in Den Haag wel weten dat er veel mensen zijn zoals wij?’’

Koos Vlug uit Nijkerk wil best een warmtepomp in zijn appartement op vijf hoog, alleen de Vereniging van Eigenaren werkt niet mee. ,,Ik mag aan de buitengevel geen unit ophangen. Waar ik ‘m anders kwijt moet? Geen idee!’’

Woordvoerder Hans Andre de la Porte van de Vereniging Eigen Huis benadrukt dat de verplichting die eraan komt, geldt voor woningen ‘die geschikt zijn’. ,,De vraag is dus: wat is het criterium? Daar moet snel helderheid over komen.’’ Ook wil hij een voortrekkersrol voor gemeenten, bijvoorbeeld voor bewoners van monumenten. In het algemeen zegt hij: ,,Als het goed werkt, kan het gasverbruik met een hybride systeem terug met zestig procent. Dat is wél een mooi resultaat.’’