Rutte feliciteert Malala en Satyarthi

Premier Mark Rutte feliciteert de Pakistaanse activiste Malala Yousafzai en de Indiër Kailash Satyarthi met de Nobelprijs voor de Vrede. Rutte vertelde vrijdag dat hij Malala in september 2013 heeft ontmoet bij de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs in Den Haag en in mei dit jaar nog bij de toekenning van de Four Freedoms Awards in Middelburg.