Meer dan 200 mensen opgepakt op homohuwelijksfeest in Nigeria: ’Dit is een heksenjacht’

In een live televisie-uitzending waarin de beschuldigden te zien waren, omschreef een vertegenwoordiger van de politie het huwelijk als „kwaadaardig.” „Wij kunnen de westerse wereld niet kopiëren”, klonk het ook. „Wij zijn Nigeria, en we moeten de cultuur van dit land volgen.” Homoseksuele relaties zijn verboden in Nigeria, met gevangenisstraffen tot 14 jaar voor mensen die een homoseksueel huwelijk afsluiten.

Amnesty International omschrijft de situatie als „een heksenjacht.” „In een maatschappij waar corruptie hoogtij viert, wordt de wet tegen homoseksuele relaties steeds meer gebruikt om mensen lastig te vallen en af te persen”, klinkt het. „Dit is onaanvaardbaar.”