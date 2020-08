Man (24) doodgeschoten tussen recreanten Amsterdam

De schutter is nog steeds zoek. De onbekende man schoot hondsbrutaal het slachtoffer neer tussen allemaal families en mensen, die met het bloedhete weer van hun vrije dag genoten op de steiger bij de Nieuwe Meer.

Er staan nog heel veel vragen open over het incident. Zo is niet duidelijk wat de reden was voor het schieten. Op Twitter doen verschillende verhalen de ronde, zoals dat het slachtoffer zijn horloge had moeten afgeven. Ook wordt er beweerd dat het slachtoffer een ruzie suste. De politie doet hier geen uitspraken over.

Het slachtoffer raakte ter plaatse ernstig gewond en werd afgevoerd met een ambulance. Hij is later in het ziekenhuis overleden.

’Selfies ook waardevol!’

Op het Anton Schleperspad bij park de Oeverlanden vond het schietincident rond 16.25 uur plaats. „Op dat moment was het druk bij de zwemsteiger”, laat de politie weten. De politie vraagt getuigen die meer weten, iets gezien hebben, óf beeldmateriaal hebben zich te melden.

„Daarbij benadrukt de politie dat ook beeldmateriaal, bijvoorbeeld selfies of filmpjes, waarvan u denkt dat het waarschijnlijk niet van belang kan zijn voor het onderzoek, toch waardevol kunnen zijn. Was u in de uren voorafgaand aan het schietincident bij de zwemsteiger, deelt u dan uw beelden met de recherche.” Voor selfies en filmpjes is een tipformulier gereed.

Hulpdiensten in grote getalen uitgerukt na het incident. Ⓒ Inter Visual Studio

Signalement

De politie had zaterdagmiddag een signalement afgegeven voor de voortvluchtige verdachte. Het gaat om een man van 20-30 jaar oud. Hij heeft een lichtbruine huidskleur, zwarte krullen en een mager postuur. Hij droeg een blauwe zwembroek, een tasje en zonnebril. Ook had hij een hoedje op.

De politie roept op de verdachte niet zelf te benaderen maar 112 te bellen.

